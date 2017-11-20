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Say Yayınları’ndan okuyucularla buluşan yeni kitaplar

Kitapseverlerin beğenisine sunulan yeni kitaplar Say Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

20.11.2017 - 14:40
  1. Haberler
  2. Kitap

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden olan Say Yayınları, yeni kitaplarını yayımladı. Bütün kitapseverlerin faydalanabileceği Farsça Öğretim Seti ise harika bir kaynak. Öte yandan Tanzimat Edebiyatı'nın usta kalemi Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi kitabı bir diğer eser.

AHMET MİTHAT EFENDİ - FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ

Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) Türk edebiyatının en verimli yazarlarından biridir. Yaşamı boyunca çeşitli alanlarda iki yüz kadar eser kaleme almıştır.

En çok bilinen romanı “Felatun Bey ile Rakım Efendi”dir. Romana adını veren iki karakter aracılığıyla Batı ve Doğu kültürlerini karşılaştırır. Rakım Efendi’nin kişiliğinde Doğu'nun “iyi” yanlarını, Felatun Bey’in kişiliğinde ise Batı'nın “kötü” yanlarını bize anlatır.

Ahmet Mithat Efendi’nin mizah anlayışı ve üslubu nedeniyle döneminin en sevilen eserlerinden biri olan “Felatun Bey ile Rakım Efendi” günümüzde de aynı ilgiyle okunmaktadır.

Say Yayınları’ndan okuyucularla buluşan yeni kitaplar

A'DAN Z'YE DÜNYA MİTOLOJİSİ

Eskiden mitler halkların tarihini anlatan öyküler olarak okunurdu. Fakat Carl G. Jung, Mircea Eliade, Joseph Campbell ve Claude Lévi-Strauss gibi çağdaş araştırmacılar mitlere daha farklı bir gözle bakmamızı sağladılar. Mitler, halkların kolektif bilinç dışında olup bitenlerin yansımasıydı, “uygar”ın zihni de mit yaratmaya en az “ilkel”in zihni kadar yatkındı ve tüm halkların bilinç dışının yansıması olan bu öykülerde belli arketipler vardı.

BİRÇOK MİLLETİN MİTOLOJİSİ YER ALIYOR

David A. Leeming, A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi’nde, mitlerin günümüzde nasıl okunması gerektiğine dair kısa bir girişten sonra, dünyanın belli başlı tüm halklarının ortaya çıkışları, var oluşları, yaşayışları, doğayı ve kendilerini algılayışları hakkında anlatılagelen öyküleri sizin için özetliyor. Tek bir cilt içerisinde sadece eski Yunan değil, Kelt, İskandinav, Aborjin, Maya, Hint, Japon, Kızılderili, Dogon ve başka birçok halkın mitolojisini bulacaksınız.

Say Yayınları’ndan okuyucularla buluşan yeni kitaplar

FARSÇA ÖĞRENİM SETİ

Temel Farsça bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile dildeki hâkimiyetinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak Farsça bilginizi pekiştireceksiniz.

Farsça Öğrenim Seti başlığı altında sunulan bu çözümlü metinler ile,

• Seviyenize göre kitap seçebilecek,

• Kelime dağarcığınızı genişletecek,

• Bilmediğiniz kelimeler için sözlük karıştırmaya gerek duymadan kitabın arkasındaki sözlükten faydalanabilecek,

• Metnin Farsçasını, çevriyazısını ve Türkçesini aynı sayfada görerek hem telaffuz, hem öğe dizimi hem de çeviri yeteneğinizi geliştirecek,

• Ayrıca, Fars edebiyatının en bilindik eserleri ve isimleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

Say Yayınları’ndan okuyucularla buluşan yeni kitaplar

JOHN CHARLES CHASTEEN - LATİN AMERİKA TARİHİ

On beşinci yüzyılın sonunda Amerika kıtasına ayak basan İberyalılar, daha aradan bir yüzyıl geçmeden yerli nüfusun büyük kısmını acı-masızca katlettiler. Çalıştırarak, hastalık bulaştırarak ve dövüşerek öldürdükleri insanların yerini Afrika’dan getirdikleri kölelerle dol-durmaya çalıştılar.

YERLİ VE KÖLE AMERİKALILAR

Madenlerde ve tarlalarda kendileri için çalışan, evlerinde ve yatak-larında kendilerine hizmet eden yerli Amerikalılara ve köle Afrikalılara kendi kültürlerini zorla kabul ettirdiler. Üç yüz yıl boyunca sürüp giden bu durum, yeni politik güçlerin ortaya çıkmasıyla değişmeye başladı: Liberalizm, milliyetçilik ve sosyalizm.

Yirmibirinci yüzyılda artık yerli Amerikalılar ya da Afrikalılar, Avrupalıları sırtlarında taşımak zorunda bırakılmıyor. Ama zenginler yine beyaz, yoksullar yine koyu tenli.

Kendinizi kan ve ateşe hazırlayın.

Say Yayınları’ndan okuyucularla buluşan yeni kitaplar

Kitapları satın almak için http://www.sayyayincilik.com/kitaplar/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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