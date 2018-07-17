Saygın Eleştirmen - Yazar Celal Üster'den iki kitap

İlk çevirilerini Yeni Dergi’de yayımlayarak edebiyat dünyasına adım atan Saygın Eleştirmen – Yazar Celal Üster, daha sonra yoluna birçok çeviri ve eser ile devam etti. 1983’te George Thomson’un “Tarih Öncesi Ege” adlı eserinin çevirisi ile Yazko Çeviri Dergisi’nin “Azra Erhat Ödülü”ne layık görülen Üster, George Orwell’den John Berger’e kadar birçok özel ismin de eserini Türkçeye kazandırdı.

(Celal Üster)

Üster’in son kitabı ise, Can Yayınları’ndan; Körün Taşı. Sanat ve edebiyat alanında yaşanan yasaklanmalar üzerine tepkisini döktüğü yazılarını paylaşıyor bu kitabında Üster. Körün Taşı’nın yanında bir de Sözün Özü’ne de değinmek gerekecek elbet…

KÖRÜN TAŞI

Celal Üster, Körün Taşı’nda, gazete ve kitap eklerine yazdığı yazılarından bir derleme yaptı. Bu çalışma, renkli, sıkı ve hınzırca bir deneme.

Özellikle 2014 – 2017 yılları arasını kapsayan bu yazılar, bir başka bakış açısı ile tartışma ve olaylara bakmamızı sağlarken, aynı zamanda yakından şahit olduğumuz bir atmosferi de ortaya çıkarıyor…

Körün Taşı

Celal Üster

Can Yay.

S.: 240

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SÖZÜN ÖZÜ

Sözün Özü, aslında bir kaynak kitap. İnsanlık tarihinin binlerce yıllık birikimine uzanıyor. Her biri pırlanta değerinde sözleri derliyor Üster; edebiyattan resme, ekonomiden felsefeye kadar birçok alanda önemli düşünce adamlarının sözleri…

Sözün Özü, özünde dev bir alıntılar kılavuzu…

Sözün Özü

Celal Üster

Can Yay.

S.: 669

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Damla Karakuş

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