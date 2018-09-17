Sayısal dersler artık çocuk oyuncağı

Bilimsel Oyuncaklar Projesi kapsamında tasarlanan oyuncaklar, sayısal derslerin soyut konularının daha rahat öğrenilmesine katkı sağlıyor.

Tamamen geri dönüştürülebilir ve antibakteriyel malzemelerden üretilen oyuncaklar, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin görsel zekasının ve el-göz koordinasyonunun artırılmasını da sağlıyor.

FARKLI TEKNİKLERLE ÖĞRETME

Tasarladıkları bilimsel oyuncakları, tüm Türkiye'de tanıtmak için yola çıkan ve Ankara'daki Sivas Günleri etkinliğine katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sebahattin Kartal, proje ile müfredatın zorlu konularının farklı tekniklerle öğretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"OYUNCAKLARLA SAYISAL DERSLER ARTIK ÇOCUK OYUNCAĞI"

Sebahattin Kartal, ilköğretim ve lisedeki derslerin birçok soyut konu içerdiğine işaret ederek, "Tasarladığımız bilimsel oyuncaklarla matematik, fizik ve geometri, artık çocuk oyuncağı. Oyuncakların tasarımında, zorlu konuların, kalıcı ve daha hızlı şekilde kavranılmasını sağlayan bir teknik uygulandı. Böylece, oyuncaklar ile müfredattaki zor konular, daha basit ve tamamen pratik yöntemlerle severek öğretilebilecek. Şimdiye kadar aldığımız geri dönüşler son derece olumlu. Projeyi geliştirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"HER ÖĞRENCİ KONULARI FARKLI ALGILIYOR"

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin de hedef kitleleri olduğunu, onların sorunlarını tespit ederek doğru oyuncak ve materyaller tasarladıklarını belirten Sebahattin Kartal, "Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin el göz koordinasyonu ve bilişsel zekalarını artırıcı, çene kaslarını güçlendirici, farklı düşünme becerilerini geliştiren oyuncaklar da üretiyoruz. Her bir öğrencinin konuları farklı algıladığını ve farklı şekilde kavradığını biliyoruz. " diye konuştu.

"OYUNCAKLAR TAMAMEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Sebahattin Kartal, ilköğretim, lise ve özel eğitim müfredatları için tasarlanan oyuncakların öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayan ahşap ve cam gibi geri dönüştürülebilir malzemeden üretildiğini ve antibakteriyel özellikte olduğunu kaydetti.

Paylaşım temelli etkinliklerin daha eğitici ve öğretici olduğunu vurgulayan Sebahattin Kartal, bu sebeple oyuncakların bir kısmının çocukların ailesi ve arkadaşlarıyla katılabileceği grup etkinliklerine uygun tasarlandığını anlattı.