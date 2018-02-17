Sayısal Loto haftanın sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 110'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 8, 32, 35 ve 36 oldu.

2 MİLYON İKRAMİYE

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen iki kişi, 2 milyon 999 bin 315 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 255 kişi 3 bin 494 lira 75'er kuruş, 4 bilen 10 bin 67 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 176 bin 909 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

İSTANBUL VE ANKARA'YA ÇIKTI

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İstanbul'un Avcılar ile Ankara Çankaya ilçesinden yatırdı.

Çekilişte toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 237 bin 651 lira 78 kuruş aktarılacak.