Sayısal Loto'da 5 milyon devretti

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Sayısal Loto'nun 1113'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3,15, 20, 26, 28 ve 35 olarak belirlendi.

5 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85'er kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70'er kuruş, 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 475 bin 608 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 229 bin 321 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 245 bin 740 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.