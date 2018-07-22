Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı 6 milyon devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 133'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 328 kişi 79 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

1 MİLYON 75 BİN KAMUYA AKTARILACAK

Çekilişte 3 milyon 617 bin 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayisine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 903 bin 827 lira 20 kuruş, KDV olarak 1 milyon 926 bin 493 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 75 bin 491 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.