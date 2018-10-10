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Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 156. hafta çekilişi yapıldı, 6 bilen çıkmadı.

AA | 10.10.2018 - 22:42..
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QWD

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti.

58 KİŞİ 5 BİLDİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70'er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 30, 41, 43 ve 48 olarak belirlendi.

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