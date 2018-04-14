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Sayısal Loto'da haftanın sonuçları

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 11, 34, 37, 40 ve 43 olarak belirlendi.

AA | 14.04.2018 - 21:48..
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Sayısal Loto'da haftanın sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 118'inci hafta çekilişi yapıldı.

NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 11, 34, 37, 40 ve 43 olarak belirlendi.

3 KİŞİ 2 MİLYON 900 BİN KAZANDI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 922 bin 152 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 186 kişi 5 bin 363 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 9 bin 478 kişi 79 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 180 bin 881 kişi 11 lira 70'şer kuruş ikramiye alacak.

İKRAMİYE ÇIKAN YERLER

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını Aydın İncirliova, Samsun Atakum ile İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte, 12 milyon 630 bin 978 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 479 bin 208 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 385 bin 133 lira 16 kuruş kamuya aktarılacak.

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