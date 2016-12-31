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Sayısal Loto’dan çıkan parayla 320 piyango bileti aldı

Adıyaman’da bir vatandaş Sayısal Loto’dan kazandığı paranın tamamına 320 adet Milli Piyango bileti aldı.

İHA | 31.12.2016 - 22:55
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Adıyamanlı esnaf Harun Şimşek, Sayısal Loto’dan kazandığı 4 bin TL’nin tamamına yılbaşı bileti aldı. Sayısal Loto’dan kazandığı para ile 320 adet çeyrek bilet alan Harun Şimşek, büyük ikramiye çıkmasını bekliyor. İstanbul’dan 320 adet bilet alan Harun Şimşek, Milli Piyango İdaresi’nin çekilişini bekliyor.

Sayısal Loto’dan çıkan parayla 320 piyango bileti aldı

Büyük ikramiyenin çıkmasıyla Adıyaman 1954 Spor Kulübüne destek vereceğini belirten Harun Şimşek, “Sayısal Loto’dan ufak bir miktar para çıktı. Bu paranın tamamına bilet aldım. Çekilişi bekliyorum. Koyu bir Adıyaman 1954 Spor taraftarıyım. Eğer para çıkarsa takımıza destek olacağım. Takımımızın amatör ligden profesyonel lige çıkmasını sağlayacağım” dedi.

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