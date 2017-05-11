Schengen sınır kontrolleri 6 ay daha uzatılıyor

AB Konseyi, AB Komisyonunun, Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç’in sona eren sınır kontrollerini altı ay uzatmalarına yönelik önerisini kabul etti.

5 ÜLKEDE SINIR KONTROLLERİ UZATILDI

Kararda, söz konusu ülkelerden, sınır kontrollerinin gerekli ve orantılı olmasını temin için ilgili komşu ülkeyle temas içinde olmaları istendi.

Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile sınırlarında; Almanya, Avusturya sınırında; Danimarka, Almanya ile feribot hattı olan limanlar ile kara sınırında; İsveç, Güney ve Batı Polis Bölgesi ve Danimarka ile arasındaki Öresund Köprüsü’nde; Norveç de Danimarka, Almanya ve İsveç’le feribot hattı olan limanlarında kontrol yapıyor.

AB SCHENGEN'İ ASKIYA ALMAYI BAŞARILI GÖRÜYOR

Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç, 2015’in sonuna doğru aşamalı olarak sınır kontrollerine başlamıştı. AB’nin en büyük başarısı olarak görülen Schengen’i askıya alan uygulamanın süresi, eleştirilere rağmen üç ayda bir uzatılmıştı.