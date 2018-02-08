Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

Merkel ve Schulz, Türkiye'nin AB'ye girmemesi için alınan önlemler üzerine anlaştı. Yapılan Türk düşmanlığını karşılığını gün geçmeden alan Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, başkanlık görevini Andrea Nahles’e bırakacak.

Martin Schulz ve Andrea Nahles

SCHULZ DIŞİŞLERİ BAKANI OLACAK

5 aydır bir noktaya gelinemeyen koalisyon çalışmalarında Türkiye'ye çirkin iftiralarda bulunan Alman siyasetçiler, hazırlatılan taslakta mutabık kalarak paylarını aldı.

"Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının durumunun uzun süredir kötüye gittiği ve bu nedenle AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması, görüşülen hiçbir faslın da kapatılmaması" maddesi üzerine anlaşmayı kabul eden Schulz, karşılığını Dışişleri Bakanı olarak alacak.