Schulz, 'Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmak istiyor

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı ve Avrupa Parlementosu eski başkanı Martin Schhulz, dün gerçekleşen SPD kongresinde konuştu.

Schulz, dünkü konuşmasında hem 2025 hedefini açıkladı hem de Avrupa'ya birleşme çağrısında bulunarak, "Federal Avrupa'yı yaratacak anayasal bir uzlaşı istiyorum." diye konuştu.

2025'TE 'AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' OLUŞTURMA HEDEFİ

Schulz, uzlaşının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin onayına sunulmasını önerirken, uzlaşıya onay vermeyen ülkelerin ise otomatik olarak bloğun dışına kalacağını söyledi. Schulz, uzlaşma sağlandığı takdirde 2025 yılında 'Avrupa Birleşik Devletleri'nin oluşması için bir neden olmadığı da dile getirdi.

AVRUPA İÇİN PLANLAR

Sağcı milliyetçiliğin Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Fransa ve Finlandiya'da kazanım elde ettiğini belirten Schulz, AB'yi bu dalga karşısında güçlendirecek tek seçeneğin birleşik bir Avrupa olduğunu belirtti.

Ayrıca Schulz, Avrupa'nın güçlenmesi için ortak bir finans bakanı ve finansal bütçeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.