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Schulz: Erdoğan’dan başta ben de hoşlanmıştım

Almanya'da SPD'nin başbakan adayı Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidara geldiği dönemde kendisini etkilediğini söyledi.

31.07.2017 - 11:46
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Schulz: Erdoğan’dan başta ben de hoşlanmıştım

"ERDOĞAN'DAN HOŞLANMIŞTIM"

Türkiye ile ilgili açıklamalar yapan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, "Erdoğan'dan benim gibi birçokları başta hoşlanmıştı, zira Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştırmak istiyordu. Bu durum belli bir süre içerisinde tam tersine dönüştü. Erdoğan idam cezasını gerçekten yürürlüğe sokacak olursa o zaman Avrupa Birliği'ne kapıyı kapatmış olur." dedi.

Schulz: Erdoğan’dan başta ben de hoşlanmıştım

AB ÜLKESİNE MÜLTECİ TEPKİSİ

Martin Schulz mülteci politikalarında da kimi Avrupa devletlerini eleştirdi. Gelecek yıl Avrupa Birliği'nin 7 yıllık mali çerçevesi için müzakerelerin başlayacağına dikkat çeken Schulz, "Tam da en yüksek net katkıyı alan ülke Polonya sığınmacı almayı reddediyor. Bu Avrupa'daki dayanışma ilkesi değildir. O zaman vetomu koyacağım." dedi.

Schulz: Erdoğan’dan başta ben de hoşlanmıştım

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