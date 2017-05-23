taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.400
USD
3,5597
EURO
4,0023
ALTIN
144,19
PETR
53,7500

Schulz Türkiye politikasında tavır değiştirdi

Yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla oy toplamaya çalışan Schulz, Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasının yanlış olduğunu ifade etti.

23.05.2017 - 07:15
  1. Haberler
  2. Dünya
Schulz Türkiye politikasında tavır değiştirdi

Almanya'da yapılacak seçimlerde Angela Merkel'e rakip olan Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Martin Schulz, seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerinden yürütüyordu.

İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI

Schulz, Türkiye ile ilgili yaptığı son açıklamayla şaşırttı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendiren Schulz, AB'nin her türlü iş birliğine karşı açık olması gerektiğini savundu.

MÜZAKERELERİ DONDURMA YANLIŞ

Berlin'de konuşan Martin Schulz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasının yanlış bir adım olacağını ifade etti.

TÜRKİYE'SİZ AVRUPA...

Türkiye ile Avrupa'nın ticari ilişkilerine de dikkat çeken Schulz, Türkiye'nin konumunu hatırlatarak Türkiye'siz Avrupa'nın zor duruma düşebileceğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

194
Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

1
Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

20
Manchester polisinden patlama açıklaması

Manchester polisinden patlama açıklaması

21
Manchester'daki patlama sonrası insanların kaçış anı

Manchester'daki patlama sonrası insanların kaçış anı

12
Manchester'daki patlama anı

Manchester'daki patlama anı

4
Theresa May: Korkunç bir terör saldırısı

Theresa May: Korkunç bir terör saldırısı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM