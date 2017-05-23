Schulz Türkiye politikasında tavır değiştirdi

Almanya'da yapılacak seçimlerde Angela Merkel'e rakip olan Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Martin Schulz, seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerinden yürütüyordu.

İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI

Schulz, Türkiye ile ilgili yaptığı son açıklamayla şaşırttı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendiren Schulz, AB'nin her türlü iş birliğine karşı açık olması gerektiğini savundu.

MÜZAKERELERİ DONDURMA YANLIŞ

Berlin'de konuşan Martin Schulz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasının yanlış bir adım olacağını ifade etti.

TÜRKİYE'SİZ AVRUPA...

Türkiye ile Avrupa'nın ticari ilişkilerine de dikkat çeken Schulz, Türkiye'nin konumunu hatırlatarak Türkiye'siz Avrupa'nın zor duruma düşebileceğini söyledi.