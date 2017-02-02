taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.167
USD
3,7616
EURO
4,0591
ALTIN
146,80
PETR
56,5400

Schulz, Türkiye'ye giden Merkel'e öneride bulundu

Martin Schulz, Başbakan Merkel'in Türkiye'deki temaslarında hukuk devletinin temel ilkelerini vurgulamasını istedi.

02.02.2017 - 10:09
  1. Haberler
  2. Dünya

1

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde Merkel'in genel seçimlerdeki rakibi Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz'dan bir açıklama geldi.

"ALMANYA AÇIKÇA ŞUNU SÖYLEMELİ..."

Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) başbakan adayı Schulz, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerinde perşembe günü yayımlanan mülakatında, "Almanya NATO'daki ortağına açıkça şunu söylemeli; Türkiye'de hukuk devleti ilkelerine riayet edilmesi, adil yargılanma, basın özgürlüğü ve temel hakların korunması konusunda kararlıyızşeklinde konuştu.

Sosyal Demokrat Parti SPD'nin müstakbel genel başkanı Schulz, Merkel'in Türkiye ziyareti sırasında "iki mesaj vermesi” gerektiğini dile getirdi. Schulz, "Türkiye en çok mülteci kabul eden ülke. Ancak bu hukuk devleti ilkelerine ilişkin kaygı verici gelişmelerde haklı olduğunu göstermez” dedi.

"SAYIN ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI ANCAK TÜRKİYE DEĞİL"

Martin Schulz, fakat aynı zamanda Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi gerektiğine işaret etti. "Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, ancak Türkiye değil” diyen Schulz, Türkiye'de liberal anayasayı savunan çok sayıda kişinin Almanya ve Avrupa Birliği'nden umutları olduğunu, onları zor durumda bırakmak istemediklerini dile getirdi.

Schulz, Türkiye'ye giden Merkel'e öneride bulundu

MERKEL, BUGÜN ANKARA'YA GELECEK

Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partinin lideri Angela Merkel, bugün Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Habertürk'te hukukçuların söz hakkı kavgası

Habertürk'te hukukçuların söz hakkı kavgası

59
Cumhuriyetçilerden Trump'ın kabinesi için tarihi adım

Cumhuriyetçilerden Trump'ın kabinesi için tarihi adım

60
Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

62
Ahmet Hakan: Hayır'cılar Özkök'ü Evet'e ikna etsin

Ahmet Hakan: Hayır'cılar Özkök'ü Evet'e ikna etsin

39
Muğla'da askere gidecek üçüzlerin kınasını jandarma yaktı

Muğla'da askere gidecek üçüzlerin kınasını jandarma yaktı

37
Avrupa Parlamentosu'nda Trump'a kapıları kapatalım çıkışı

Avrupa Parlamentosu'nda Trump'a kapıları kapatalım çıkışı

35
RTÜK'ten terör saldırılarıyla ilgili yayın düzenlemesi

RTÜK'ten terör saldırılarıyla ilgili yayın düzenlemesi

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM