'Schumacher dağları ve gölü görünce ağlıyor'

1 Mimar Sinan eserlerinin bilinmeyen yönleri Tam beş padişah gördü, üçünün mimarbaşıydı. Mimar Sinan, ömrü boyunca yaptığı eserlerinde üstün zekasını kullandı, geride bıraktıkları bugün bile mimarların ağzını açık bırakıyor.

2 Çamlıca Camii'nin minareleri parıldıyor Yapımına 29 Mart 2013 tarihinde başlanan ve inşası büyük ölçüde tamamlanan Çamlıca Camii’nin minareleri aydınlatıldı.

3 ABD Rusya'ya karşı 2. Filo'yu yeniden kurdu ABD Donanması, Kuzey Atlantik’te Rusya’yı caydırma amacını taşıyan 2. Filo’yu canlandırdı.

4 Suriye krizinin çözümünde Putin'den iş birliği sinyali Türk-Rus ilişkilerinin kapsamlı bir özellik kazandığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara'nın Suriye krizini çözmek için derin ekonomik işbirliği yapabileceğini söyledi.

5 Putin'e balık daveti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Putin arasında balık daveti diyaloğu yaşandı.

6 Ndiaye imza için geliyor Galatasaray devre arasında 16 milyon euroya sattığı Ndiaye'yi kiraladı. Senegalli futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.