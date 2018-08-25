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'Schumacher dağları ve gölü görünce ağlıyor'

Dört buçuk yıl önce Alpler'de geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayata giren ve o gün bu gündür tedavisi sürdürülen Formula 1'in efsane pilotu Schumacher'den gelişme var.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 08:43..
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Alman sürücüsü Michael Schumacher’in, İsviçre’deki villasından görünen dağları ve gölü görünce ağladığı belirtildi.

TEPKİ VERİYOR

Fransız Paris Match dergisinin haberine göre yıldız pilot Schumacher’in ismi açıklanmayan yakınları, “Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor” dedi.

İtalyan Corriere della Serra gazetesi de 3 yıl önce Schumacher’in gözyaşı döktüğünü yazmıştı. Eski sporcunun böylelikle eşi ve çocuklarının seslerine tepki verdiği belirtilmişti.

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