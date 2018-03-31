taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

Schwarzenegger ameliyat oldu

Kaliforniya Eyaleti eski Valisi olan ünlü Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger açık kalp ameliyatı geçirdi.

AA | 31.03.2018 - 06:35..
  1. Haberler
  2. Magazin

Schwarzenegger'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Hollywood yıldızının operasyondan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi.

Schwarzenegger ameliyat oldu

YİNE "GERİ DÖNECEĞİM" DEDİ

Açıklamada, konjenital kalp defekti nedeniyle 1997'de yerleştirilen pulmoner valfı değiştirmek için yapılan operasyonun başarılı geçtiği bilgisine yer verildi.

Oynadığı filmlerde sıkça kullandığı "I'll be back." (Geri döneceğim.) repliğiyle bilinen Schwarzenegger'ın, operasyonun ardından hastanedeki ilk sözünün "Geri döndüm." olduğu kaydedildi.

15 yaşında vücut geliştirme sporuna başlayan Arnold Schwarzenegger, bu alanda amatörlere verilen Mr. Universe ödülünü 20 yaşında kazanarak bunu başaran en genç kişi olmuştu. Ünlü aktör, profesyonel vücut geliştirme alanında verilen Mr. Olympia ödülünü de 7 kez kazanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

37
Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

26
DAP Yapı Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldı

DAP Yapı Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldı

0
BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

20
Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

11
City karşısında en büyük koz Cenk Tosun

City karşısında en büyük koz Cenk Tosun

6
Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM