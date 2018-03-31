Schwarzenegger ameliyat oldu

Schwarzenegger'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Hollywood yıldızının operasyondan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi.

YİNE "GERİ DÖNECEĞİM" DEDİ

Açıklamada, konjenital kalp defekti nedeniyle 1997'de yerleştirilen pulmoner valfı değiştirmek için yapılan operasyonun başarılı geçtiği bilgisine yer verildi.

Oynadığı filmlerde sıkça kullandığı "I'll be back." (Geri döneceğim.) repliğiyle bilinen Schwarzenegger'ın, operasyonun ardından hastanedeki ilk sözünün "Geri döndüm." olduğu kaydedildi.

15 yaşında vücut geliştirme sporuna başlayan Arnold Schwarzenegger, bu alanda amatörlere verilen Mr. Universe ödülünü 20 yaşında kazanarak bunu başaran en genç kişi olmuştu. Ünlü aktör, profesyonel vücut geliştirme alanında verilen Mr. Olympia ödülünü de 7 kez kazanmıştı.