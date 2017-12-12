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Science: Dünya uzaydan gelen virüs ile yok olacak

Dünyaca ünlü bilim dergisi Science, 23 Aralık'ta uzaydan gelen bir virüsün, dünyayı yok edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 09:31..
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Her senenin klişesi haline gelen "dünyanın sonu" senaryoları, bu sene de başladı. Milenyumun başlangıcı olan 2000'den bu yana hemen hemen her yıl bir felaket senaryosu türetilirken, Science dergisi 23 Aralık tarihinde dünyanın sonunun geleceğini duyurdu.

UZAYDAN GELEN VİRÜS

Haberde, Hindistanlı bilim insanlarının ve astronomların, 23 Aralık'ta dünyanın sonunun geleceğini duyurdu.

Hindistanlı bilim insanları, tüm insanlığı yok edebilecek virüsün yakın zamanda tüm Dünya'ya yayılacağını ve 23 Aralık tarihinde de  dünyanın sonunu getireceğini düşünüyor.

SEBEP BİLİNMİYOR

Virüs'ün ortaya çıkması ve büyük bir dağılım göstermesi durumuna herhangi bir açıklama getirilemezken, sebebine ilişkin de bir açıklama yapılamadı.

Hint bilimciler, NASA veri tabanlarında da bulunmayan bu tanımsız virüsün dünyaya bir uzay parçacığı üzerinde geldiği ve gezegene bu cisim tarafından bulaştırıldığı kaydedildi.


 


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