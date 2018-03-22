Seat yeni elektrikli modeli Born'ü tanıtıyor

Volkswagen'in MEB platformu üzerine inşa edilecek olan yeni modeli Born hakkında ipuçları veren Seat yetkilileri, söz konusu modelin tamamen elektrikli olacağını ve uzun menzil imkânıyla satışa sunulacağını duyurdu.

Seat'ın yıllık konferansında sözü alan CEO Luca De Meo, önümüzdeki yıllara Seat'ın elektrikli araçlarının damga vuracağını iddia etti.

TÜM MODELLER ELEKTRİKLİ OLACAK

Gelecek 10 yıl içerisinden tüm modellerini elektrikli olarak üreteceğini açıklayan Seat, ait olduğu Volkswagen grubunun elektrikli motorda en önemli temsilcisi olacak. İçten yanmalı motorlara veda etmeye hazırlanan marka, 2020'ye kadar pek çok elektrikli modeli piyasaya süreceğini duyurdu.

SEAT BORN'E DAİR DETAYLAR

Seat Born, E-Born veya Born-E ismiyle de kataloglara girebilir. Tümüyle elektrikli olacak bu araç, ismini Barcelona'nın önemli yerlerinden biri olan El Born'den alıyor.

Leon'un abisi, Arona'nın kardeşi olması beklenen Born, kompakt SUV'un altı, hatchback'in üstü bir konumda yer alacak. Tasarımına dair ipuçları verilmeyen otomobil, Seat'ın daha önce gösterdiği konseptlerden birinin kopyası niteliğinde olacak.

TAM KAPASİTE BATARYA İLE 500 KİLOMETRE

Seat Born henüz gizemini koruyor olsa da araçla ilgili elle tutulur bilgilerden biri aracın sahip olacağı menzil. Seat yetkilileri, Born'ün tam kapasite batarya ile 500 kilometre mesafe kat edebildiğini doğruladı. Motor gücüyle ilgili henüz resmi bir bilgi yokken, tahminler 240 beygir gücüne sahip tek bir elektrikli motor olacağı yönünde.

Fiyat konusunda tüyolar veren Seat yetkilisi Matthias Rabe, aracın dizel bir golf veya Seat'ın yeni modeli Ateca ile hemen hemen aynı fiyata satılabileceğini belirtti.

SERİ ÜRETİM 2020'DE

Born'e ait sürüş testlerine başlayan ve test kapsamını genişletmeye hazırlanan Seat yetkilileri, aracın seri üretim yılının 2020'yi bulacağını tahmin ediyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde satışı planlanan otomobil, giderek artan elektrikli modellere ciddi bir alternatif olarak doğacak.