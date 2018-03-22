taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.490
USD
3,9322
EURO
4,8492
ALTIN
168,23
PETR
68,7500

Seat yeni elektrikli modeli Born'ü tanıtıyor

Volkswagen grubu markalarından Seat, tamamen elektrikli yeni modeli Born ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 17:00..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Seat yeni elektrikli modeli Born'ü tanıtıyor
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Volkswagen'in MEB platformu üzerine inşa edilecek olan yeni modeli Born hakkında ipuçları veren Seat yetkilileri, söz konusu modelin tamamen elektrikli olacağını ve uzun menzil imkânıyla satışa sunulacağını duyurdu.

Seat'ın yıllık konferansında sözü alan CEO Luca De Meo, önümüzdeki yıllara Seat'ın elektrikli araçlarının damga vuracağını iddia etti.

Seat yeni elektrikli modeli Born'ü tanıtıyor

TÜM MODELLER ELEKTRİKLİ OLACAK

Gelecek 10 yıl içerisinden tüm modellerini elektrikli olarak üreteceğini açıklayan Seat, ait olduğu Volkswagen grubunun elektrikli motorda en önemli temsilcisi olacak. İçten yanmalı motorlara veda etmeye hazırlanan marka, 2020'ye kadar pek çok elektrikli modeli piyasaya süreceğini duyurdu.

Seat yeni elektrikli modeli Born'ü tanıtıyor

SEAT BORN'E DAİR DETAYLAR

Seat Born, E-Born veya Born-E ismiyle de kataloglara girebilir. Tümüyle elektrikli olacak bu araç, ismini Barcelona'nın önemli yerlerinden biri olan El Born'den alıyor.

Leon'un abisi, Arona'nın kardeşi olması beklenen Born, kompakt SUV'un altı, hatchback'in üstü bir konumda yer alacak. Tasarımına dair ipuçları verilmeyen otomobil, Seat'ın daha önce gösterdiği konseptlerden birinin kopyası niteliğinde olacak.

Seat yeni elektrikli modeli Born'ü tanıtıyor

TAM KAPASİTE BATARYA İLE 500 KİLOMETRE

Seat Born henüz gizemini koruyor olsa da araçla ilgili elle tutulur bilgilerden biri aracın sahip olacağı menzil. Seat yetkilileri, Born'ün tam kapasite batarya ile 500 kilometre mesafe kat edebildiğini doğruladı. Motor gücüyle ilgili henüz resmi bir bilgi yokken, tahminler 240 beygir gücüne sahip tek bir elektrikli motor olacağı yönünde.

Fiyat konusunda tüyolar veren Seat yetkilisi Matthias Rabe, aracın dizel bir golf veya Seat'ın yeni modeli Ateca ile hemen hemen aynı fiyata satılabileceğini belirtti.

Seat yeni elektrikli modeli Born'ü tanıtıyor

SERİ ÜRETİM 2020'DE

Born'e ait sürüş testlerine başlayan ve test kapsamını genişletmeye hazırlanan Seat yetkilileri, aracın seri üretim yılının 2020'yi bulacağını tahmin ediyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde satışı planlanan otomobil, giderek artan elektrikli modellere ciddi bir alternatif olarak doğacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çiftçiye kamyonet borcunu hasattan sonra ödeme kolaylığı
Anadolu Isuzu, D-Max modelinde çiftçilere mahsulden sonra ödeme kolaylığı sağladı.
Türkiye'de yılın SUV modeli Peugeot 3008 oldu
Peugeot 3008 Kompakt SUV kategorisinde bu yıl Türkiye'de Yılın En iyi Otomobili seçildi
Tek şarjla 700 kilometre gidebilen BMW yaptılar
Avrupa'nın önde gelen markalarından olan BMW, elektrikli otomobil alanında da zirveye oynamak istiyor.
Dünyanın en ilginç SUV modeli: Karlmann King
Karlmann King marka etiketiyle üretilen bu SUV hem görüntüsü hem de performansıyla seleflerinden bir hayli farklı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

78
Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

139
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

109
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

75
Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

30
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

49
Orgeneral Akar Irak sınırında

Orgeneral Akar Irak sınırında

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM