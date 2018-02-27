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Seat yeni modeli Arona'yı duyurdu

Son dönemde artan crossover segmenti ilgisine, Seat da kayıtsız kalmadı ve yeni Arona'yı tanıttı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 12:46..
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Seat yeni modeli Arona'yı duyurdu
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Şehir nüfusunun artması, park sorunları gibi problemlere rağmen, yılın büyük çoğunluğunun güneşli geçtiği şehir merkezlerinde, şaşırtıcı bir şekilde artan SUV ve crossover merakı, üreticileri de bu segmentte üretim yapmaya itiyor. Sürücülerin tercihlerinde rol oynayan en önemli etmen ise, bu sınıflara ait araçlarda kendilerini daha güvende hisetmeleri.

Seat yeni modeli Arona'yı duyurdu

Volkswagen grubunun yükselen yıldızı Seat, crossover modeli olan Arona'yla ilgili detayları paylaştı. "Marifetli ve şık" mottosuyla lanse edilen araçta, kullanıcıların ilgisini çekecek detaylar bulunuyor.

TASARIMDA SEAT İZLERİ

Seat'ın hemen her modelinde kullandığı kaslı dış tasarım, Arona'da da kendini göstermiş. Ön çamurluklardan stoplara kadar üzenen hatlar, araca spor bir görünüm kazandırıyor. Önden bakıldığında Ibiza'yı andıran Arona, markanın SUV modeli olan Ateca'dan da izler taşıyor.

Seat yeni modeli Arona'yı duyurdu

Tasarımda en dikkat çeken detaylardan biri, Arona'nın tüm renk seçeneklerinde tavanın gövdeden ayrı bir renk olması. Bu da araca şık ve bir o kadar da agresif bir hava katıyor.

Seat yeni modeli Arona'yı duyurdu

İÇ DİZAYNDA YİNE KLASİK TERCİHLER

Arona'nın iç dizaynı, Seat'ın hemen her modelinde kullandığı çizgilerden çok da farkllı değil. Daha az düğme, daha çok fonksiyon ilkesini benimseyen Seat, Arona'da da bu görüşünden vazgeçmiyor. Ancak bu iddialı model için sönük kalan analog kadran tasarımı yerine tamamen dijital kadran tercih edilse, Arona'nın iç dizaynı çok farklı noktalara taşınabilirdi.

Seat yeni modeli Arona'yı duyurdu

SADECE 1,0 LİTRELİK MOTOR SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Seat Arona'nın motor seçeneklerinden bahsetmek pek mümkün değil. Zira şu an satışta olan 3 farklı paket Arona'da da 1,0 litrelik 3 silindirli motor mevcut. 7 ileri DSG şanzımana uyumlu olan bu motor, hacmi küçük olsa da performans olarak çok da hayal kırıklığına uğratmıyor.

Seat yeni modeli Arona'yı duyurdu

FİYATI BELLİ OLDU

Manuel vites ve 95 beygir güce sahip Style paket Arona 92 bin liradan, otomatik vites ve 115 beygir güce sahip Style paket 100 bin liradan, yine otomatik vites ve 115 beygir güce sahip Xcellence (en üst) paket Arona 107 bin liradan alıcılarını bekliyor.

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