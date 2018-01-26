Sebahat teyzenin yanan evi tekrar yapılacak

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 yıl önce eşini kaybedince 85 yaşındaki felçli babası Ömer Çayır'ın bakımını üstlenmek için Aksu ilçesindeki babaevine dönen Sebahat Büyükyıldız, ön taraftaki küçük araziye ektikleri sebzeleri satarak geçimini sağlıyordu.

Ancak elektrik kontağından çıkan yangın, Büyükyıldız ve babasının kapıları ayrı bitişik iki odadan oluşan evi tutuşturdu.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sebahat Büyükyıldız'ın odasını teslim alan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının yan tarafta diğer kızıyla birlikte yaşayan kısmi felçli babasının odasını da tutuşturmasını engelledi. Yangında, Sebahat teyzenin "Hepsini tırnaklarımla kazıyarak almıştım" dediği televizyon, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyası, oturma grubu ve diğer eşyaları yangında kullanılmaz hale geldi.

EVİ YENİDEN YAPILACAK VE TÜM EŞYALARI ALINACAK

"Hayatımda kazandığım her şeyi kaybettim. Çok üzgünüm" diye gözyaşı döken Büyükyıldız'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Aksu Kaymakamlığı ve Aksu Belediyesi yardım eli uzattı. Büyükyıldız'ın evi, Bakanlıkça yeniden yapılacak ve tüm eşyaları da alınacak.

AA muhabirine yangının çıktığı sırada evde olmadığını anlatan Büyükyıldız, "Komşudaydım. Evimin önünde bağrışma oldu. Misafirim geldi, beni çağırıyorlar sandım. Halbuki yuvam yanıyormuş. İtfaiyecilerden Allah razı olsun, yangını söndürdüler. Evim tamamen yandı. Felç geçirmiş gibi oldum. Yangını izlerken uzun süre ayağımı kıpırdatamadım. Bütün eşyalarım yandı. Şimdi babamla kız kardeşimin kaldığı bitişik odada kalıyorum. Şükür ki orası yanmaktan kurtuldu." dedi.

"ÜZÜNTÜDEN AĞLIYORDUM, ARTIK MUTLULUKTAN AĞLIYORUM"

Canın sağ olmasına şükreden Sebahat teyze şöyle devam etti: "Bunca çalıştım, çabaladım hepsi kayboldu ama canım sağ olduğu sürece yine çalışır yine yaparım. Devletten yetkililer hemen geldi. Evi ve eşyaları yeniden yapacaklarını söylediler. Üzüntüden ağlıyordum, artık mutluluktan ağlıyorum. Devlet sahip çıktı. Binlerce kez Allah razı olsun. Devletime dua ediyorum. Ben devletime güvendim, devletim de Allah'a güvensin. Allah, devletimize güç verecektir. Askerlerimize de Allah güç versin. Devletimize, askerlerimize çok dua ediyorum. Onların ayağına taş değmesin."

Sebahat Büyüky'ın kısmi felçli babası Ömer Çayır da yangın sırasında odasında yalnız olduğunu, alevleri fark edince zor da olsa çıkmayı başardığını aktararak şunları kaydetti: "Yangın sırasında benimle kalan kızım da yan taraftaki odada kalan kızım da dışarıdaydılar. Hayatımızdaki bütün birikimler kül oldu. Üç beş kuruş ile bu eşyaları yapmıştık. Buna da şükür. Yanan odaya bitişik benim kaldığım diğer oda yanmadı. Başımızı sokacağımız bir oda var. Bize sahip çıkılması mutlu etti."

