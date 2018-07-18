Sebastian Kurz, müzakerelerin durmasını istedi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunan Kathimerini gazetesine konuştu.
Temmuz ayı başında AB Dönem Başkanlığı'nı devralan Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz, "Türkiye son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor" dedi.
MÜZAKERELER DURSUN İSTEĞİ
Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini savunan Sebastian Kurz, "AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.
Avusturya Başbakanı Kurz benzer bir çağrıyı geçen Mart ayında Varna'da AB liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan toplantı öncesinde de dile getirmişti.