Sebastian Kurz, müzakerelerin durmasını istedi

Bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürülürken, maddi zarara sebep oldu.

Vücudunda estetik olmayan neredeyse hiçbir yeri kalmayan Mary Magdalene, isimli kadın bu halinden mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi gerilim, turistlerin turlarını etkilemedi. Ülke medyasında bayram havası var.

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Hindistan'da muson yağmurları 511 can aldı

Hindistan'da 1 Haziran'dan bu yana etkili olan ve son 64 yılın en şiddetli yağışı olarak değerlendirilen muson yağmurlarının bilançosu felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.