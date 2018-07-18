taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,8038
EURO
5,5970
ALTIN
189,59
PETR
71,8600

Sebastian Kurz, müzakerelerin durmasını istedi

Tam üyelik konusunda Türkiye'yi yıllardır oyalayan Avrupa Birliği, Avusturya'nın dönem başkanlığında küstah bir tavır içerisine girdi.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 08:13..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Sebastian Kurz, müzakerelerin durmasını istedi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunan Kathimerini gazetesine konuştu.

Temmuz ayı başında AB Dönem Başkanlığı'nı devralan Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz, "Türkiye son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor" dedi.

MÜZAKERELER DURSUN İSTEĞİ

Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini savunan Sebastian Kurz, "AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz benzer bir çağrıyı geçen Mart ayında Varna'da AB liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan toplantı öncesinde de dile getirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manken Annabelle Neilson öldü

Manken Annabelle Neilson öldü

23
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

17
Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

13
Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

25
Ürdünlü milletvekilinden başbakana: Türkiye'den ilham al

Ürdünlü milletvekilinden başbakana: Türkiye'den ilham al

17
Fenerbahçe tüm davaları duyurdu

Fenerbahçe tüm davaları duyurdu

10
Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM