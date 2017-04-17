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Sebastian Kurz: Türkiye AB'ye kesinlikle giremez

Avusturya Başbakanı Christian Kern ve Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

17.04.2017 - 11:44
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Sebastian Kurz: Türkiye AB'ye kesinlikle giremez

Avusturya'nın Krone gazetesi, Türkiye’deki referandum ile ilgili manşetten verdiği haberinde Başbakan Christian Kern ve Dışişleri ve Entegrasyondan Sorumlu Bakan Sebastian Kurz’un görüşlerini öne çıkarttı.

"GÖRÜŞMELER DERHAL DURDURULMALI"

Gazete haberinde “Türkiye referandumu AB ile olan ilişkisini tamamen bitiriyor mu?” sorusunu sorduktan sonra Serbastia Kurz’un "Türkiye’de demokrasi yara aldı. Ülke görüş olarak ikiye bölündü. Bugünden itibaren anlaşılmıştır ki Türkiye Avrupa Birliği'ne kesinlikle giremez ve görüşmelerin derhal durdurulması gerekir." sözlerine yer verdi.

Haberde Başbakan Kern’in de “AB üyeliği Türkiye için bitmiştir.” sözlerine yer verdi.

 







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