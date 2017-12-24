Sebastian Kurz yine Türkiye'yi hedef aldı

Avusturya’da yaklaşık iki aydır sürdürülen koalisyon görüşmelerinde Başbakan olan Türkiye düşmanı Sebastian Kurz, yine Türkiye karşıtı sözlerine devam ediyor.

TÜRKİYE DÜŞMANI SEBASTIAN

Avusturya'da koalisyon döneminde de Türkiye'nin AB'ye girmemesi için çalışacaklarını belirten 30 yaşındaki Kurz, Bild'e verdiği röportajda Türkiye'yi hedef aldı.

"TÜRKİYE'YE YER YOK"

Sebastian verdiği demeçte, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok" dedi.

AVUSTURYA HÜKÜMETİNDE TÜRKİYE KARŞITLIĞI MADDE

Avusturya'da yayınlanan yeni hükümet programında Türkiye'nin aleyhinde bir maddeye yer verilmişti. Yeni programda "AB'nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi ve bunun için müttefikler aranacağı" ifadesi geçiyor.