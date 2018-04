ATV Ankara temsilcisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarı Şebnem Bursalı, A Haber'e konuk oldu.

"TERÖRİSTLERİ TAZİYEYE GİDEN MİLLETVEKİLLERİNE NE DEDİNİZ"

Köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınıra giden sanatçılar için "Reziller" sözlerini hatırlatan Bursalı, Kılıçdaroğlu'na içinden çıkılması zor bir soru yönelterek "O gün o teröristleri taziyeye giden milletvekillerine ne dediniz?" diye sordu. Bursalı, A Haber'de bu konunun ayrıntılarına da değindi.

"HİÇBİR ŞEY DEMEDİĞİNİ BİLİYORDUK"

Bursalı, "Hiçbir şey demediğini o zaman da biliyorduk açıkçası, bugün de görüyoruz. 19 Kasım 2015'te bu ziyaret, taziyeye gidildiğinde ki daha sonra bu taziye haberleri ve Gamze Akkuş İlgezdi'nin gözyaşları içindeki o fotoğrafları ve görüntüleri medyada yayınlandıktan sonra da aslında ben aynı soruyu sormuştum. Bu konuda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu acaba ne diyor diye sormuştum, yine cevap alamamıştım.

Şebnem Bursalı'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru VİDEO

"SINIRA ASKERLERE MORAL İÇİN GİTTİK"

Bugün artık bu denli birbiriyle çelişen noktaya dikkat çekmek istedim açıkçası bu yazıyla. Şöyle ki; bir hafta 10 gün oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Hatay'a Reyhanlı'ya sınır karakolu ziyaretine giden gazetecilerden biriydim. Milli sporcularımızla ve sanatçılarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eşlik ettik Sayın Bakanlarımızla birlikte ve inanın orada sadece gazeteci kimliğimle değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak da çok gurur duydum. Orada kahramanca ülkemizi, devletimizi, milletimizi savunan askerlerimize bir nebze olsun eğer ki moral, güç, motivasyon sağlayabildiysek ne mutlu bize diye düşündüm açıkçası.

"DÜNYANIN HER YERİNDE YAPILAN BİR UYGULAMA"

Dünyanın her yerine bakın lütfen bu ister Avrupa olsun ister Amerika, dünyanın her yerinde, her ülkede yapılan bir uygulamadır. Askere moral vermek için o ülkenin sanatçıları askerlerinin yanına gider, onlarla vakit geçirirler. O gün yapılan da tamamiyle budur.

KILIÇDAROĞLU'NUN "REZİLLER" İFADESİ

Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu oraya giden sanatçılara 'Bir garip güruh' diye nitelendirdi hatta biraz daha iler gitti ve 'Reziller' şeklinde ifadeler kullandı. Gazetecilerin 'İleri gitmediniz mi?' sorusuna 'Az bile söyledim' dedi.

İLGEZDİ TERÖRİST CENAZESİNDE AĞLAMIŞTI

Ben de bir konuyu tekrar hatırlatmak istedim. 19 Kasım 2015'te PKK'lı bir terörist öldürülüyor ve onun cenazesi var İstanbul'da, Gamze Akkuş İlgezdi CHP milletvekili ve o dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'yla birlikte gidiyorlar. Bu cenazede onlarla birlikte ağlıyorlar, oturuyorlar ve işte Gamze Hanım'ın da gözyaşları o dönem fotoğraflara yansıyor.

"BU MİLLETVEKİLLERİNE BİR ŞEY DEDİ Mİ"

Şimdi sormak lazım. Sınır ötesinde bizim askerlerimiz kendi milletini korurken onlara moral olmak adına oraya giden sanatçılara "rezil" yakıştırması yapabilen aynı Kılıçdaroğlu, acaba o bizim kahraman askerlerimizi şehit eden PKK'lı teröristin cenazesinde bırakın gitmeyi bir de gözyaşı döken vekillerine acaba o dönem için bir şey dedi mi?

Yine aynı şekilde 24 CHP'li milletvekili 2016 yılında aralarında KCK'lı, DHKP-C'li ve PKK'lı teröristlerin bulunduğu, hapishanelerde tutuklu olan teröristleri, tam 81 teröristi ziyarete gitti. Kılıçdaroğlu 'Bunlarla ne görüşüldü' diye sordu mu sormadı mı çok merak ediyorum."