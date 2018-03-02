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Seçim adayı Sobchak canlı yayında rakibine su attı

Putin'in rakibi ve Rusya'daki seçimlerin tek kadın adayı Ksenia Sobchak, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 12:41..
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Rusya'da mart ayında gerçekleşecek seçimlere 8 kişinin aday olacağı daha önce kesinleşmişti. Başta Putin olmak üzere 7 aday arasında ilk defa kadın bir aday da yer aldı. Bu aday ise son dönemlerde yaptıkları ve söyledikleriyle ön plana çıkan gazeteci ve sunucu hatta Rusya'nın Paris Hiltonu olarak ilan edilen Ksenia Sobchak'tı.

Seçim adayı Sobchak canlı yayında rakibine su attı

Bir dönem Putin'in vaftiz babası olduğu da iddiası da ortaya atılmıştı, ancak taraflar bunu tamamen reddetmişti. Daha sonra ise Sobchak'ın babasının Putin'le yakın olduğu ve hatta Putin'i siyasete soktuğu haberleri ortada dolaşmıştı.

ADAYLAR PROGRAMA KONUK OLDU

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın köklü Rossiya 1 televizyon kanalına konuk olan adaylar arasında ilginç bir an yaşandı. Ulusalcı lider Vladimir Zhirinovsky ve diğer adayların da buluduğu programda dış politikadan da bahsedildi.

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Seçim adayı Sobchak canlı yayında rakibine su attı

ADAY SÖZÜNÜN KESİLMESİNE KIZDI

Dış politika ile ilgili fikirlerini beyan eden adaylar arasında gerilim arttı. Dış politikada fikrini açıklayan Zhirinovsky de sözünün kesilmesine sinirlenmeye başladı ve konuşma Sobchak'la tartışmaya döndü.

SOBCHAK RAKİBİNE SU ATTI

Adaylar birbirine hakaret etmeye başladı. Programın sunucusu Vladimir Solovyev'in uyarılarını dikkate almayan adaylar sinirlerine hakim olamadı. Tartışma büyüdü ve Sobchak; kendisine "Salak! kapa çeneni" diyen Zhirinovsky'ye su fırlattı. Sobchak ise, "Benimle nasıl böyle konuşabilirsin?" diyerek karşılık verdi.

Seçim adayı Sobchak canlı yayında rakibine su attı

SOBCHAK'IN PANKARTLARI HER YERDE

Bu arada Rusya'nın tek kadın adayı Sobchak seçim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Her yerde pankartları asılı. Siyasetle ilgilenen bazı otoriteler, küçüklüğünden beri Putin'i tanıyan Sobchak'ın Putin'den destek görebileceğini belirtiyor.

Seçim adayı Sobchak canlı yayında rakibine su attı

PUTİN'İN KAZANMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKIYORLAR

18 Mart tarihinde gerçekleşirilecek olan seçimde yeniden aday olan ve televizyondaki tartışmalara katılmayan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

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