Seçim günü gündem olan engelli vatandaş konuştu

Türkiye 16 Nisan Pazar günü halkoylaması için sandık başına gitti. Oy verme sırasında akıllarda kalan görüntülerden biri de İstanbul Silahtarağa İlkokulu’nda sandığa merdivenleri güçlükle çıkarak giden bedensel engelli Emrah Güldiken (28) oldu.

Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre oy kullanmaya tekerlekli sandalyesiyle giden Emrah Güldiken 3. kattaki sandığına çıkmak için asansöre yöneldi, ancak asansörün arızalı olduğunu öğrenince pusulanın görevliler tarafından aşağı getirilmesini istedi.

Bu isteği geri çevrilen Güldiken, okul sorumlularının çözüm için herhangi bir girişimde bulunmaması üzerine kendi çabasıyla merdivenlerden 3. kata çıkarak oyunu kullandı. Bu anlar okuldaki bazı sandık görevlileri tarafından kameraya alınınca gündem oldu.

"OKUL MÜDÜRÜ BENİMLE GÖRÜŞMEDİ"

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Güldiken yaşadıklarını, “Okula gittiğimde asansörün 15 dakika önce çalıştığını ama o an arızalı olduğunu söylediler. Görevliler ve polis arkadaşlar yardımcı olmaya çalıştı.

Oy pusulası ve mührün aşağı indirilmesini, oyumu kullandıktan sonra da polis ya da bir görevli tarafından yukarı çıkarılmasını istedim.

İndiremeyeceklerini söylediler. Okul müdürüyle görüşmek istedim, gelmedi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ‘Asansörü tamir etsinler çıksınlar’ demiş. Ben de kendi çabalarımla çıktım ve oyumu kullandım. Müdürün olduğu kata da gittim ancak yine görüşmedi.” diye anlattı.

"BEN 'EVET' OYU VERDİM AMA 'HAYIR'CI GİBİ GÖSTERİLDİM"

Polislerin ve vatandaşların yardımıyla aşağı indiğini söyleyen Güldiken, “Ben çıkarken birisi video çekiyordu. Videonun Milli Eğitim Bakanlığı’na göndermek için çekilmesini istedim.

Eve geldiğimde internette ve haber bültenlerinde yayınlandığını gördüm. Sosyal medyada, ‘Hayır dediği için asansörü bozdular’ diye propaganda yapılıyordu...

Oysa ben oyumu ‘Evet’ olarak kullandım. Yaşadıklarımın tercihle bir alakası yoktu. Bu ‘evet-hayır’ meselesi değildi. Durumun politize edilmesine, engelimin kullanılmasına üzüldüm.

Yaşlı insanlar vardı, onlar da o merdivenleri çıkmak zorunda kaldılar. Olayı yanlış yere çektiler.” dedi. Güldiken okul yönetiminden şikâyetçi olacağını sözlerine ekledi.

256 KIRIK 30 AMELİYAT

Reklamcı olan Emrah Güldiken’i bedensel engelli yapan olay 7 Mart 2016’da yaşanmış.

Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü’nde aracı arıza yapan Güldiken, emniyet şeridine girdikten sonra reflektörü çıkarmak için bagaja yöneldiğinde üzerine süratle gelen bir servis aracının çarpmasıyla iki aracın arasında sıkışmış.

Olay yerinde sol bacağı kopan Güldiken’in sağ bacağında da 256 kırık meydana gelmiş. Güldiken, bu süreçte 3’ü ağır 30 ameliyat geçirmiş ancak sağ bacağı da kurtarılamamış.

Kazadan bu yana çalışamadığını belirten Güldiken bu konudaki hukuki sürecin de devam ettiğini söyledi.