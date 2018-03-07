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Seçim ittifakı için 9 madde daha kabul edildi

MHP ile AK Parti'nin ortak kararıyla sunulan ve içinde partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin 9 maddesi daha kabul edildi.

AA | 07.03.2018 - 02:18..
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Anayasa Komisyonu'na sunulan ve partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içerek kanun teklifinin 9 maddesi daha kabul edildi. Söz konusu teklif, AK Parti ve MHP tarafından TBMM'ye ortak olarak sunulmuştu.

İTTİFAKIN OYLARI NASIL HESAPLANACAK?

Buna göre; birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

İttifak alanı içinde, “Evet” mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde oy pusulaları geçerli sayılacak. Sayım döküm cetvelinde o partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek. Yalnız ittifak alanı içerisine “Evet” mührü basılması halinde de bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

ARKASI MÜHÜRLENMEYEN PUSULALAR GEÇİRLİ SAYILACAK

Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen, YSK filigranı bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulaları geçerli sayılacak. Sandık sonuç tutanağında, ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı gösterilecek.

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