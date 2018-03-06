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Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmasına imkan tanıyan madde, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

AA | 06.03.2018 - 23:02..
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

ORTAK ÖNERGE VERİLDİ

Yapılan görüşmeler sonrasında teklifin, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkan tanıyan 15. maddesi üzerinde AK Parti ve MHP ortak önerge verdi.

Önergeyle, "siyasi partilerin, ittifak yaparak seçime katılabilmesine imkan sağlayan hüküm" değiştirildi. Buna göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler kendi aday listelerini verecek.

7 GÜN İÇİNDE YSK'YA TESLİM EDİLECEK

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan partiler, seçimin başlangıcından itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanların imzalarını taşıyan ittifak protokolünü, YSK'ya teslim edecek.

Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 2 gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecek. İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alacak.

Partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 3 gün öncesine kadar, YSK'ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. YSK, bu durumu, aynı ittifak içindeki diğer partilere derhal bildirecek. Vazgeçme halinde ittifak, diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar, ittifak içindeki diğer partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

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