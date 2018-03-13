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Seçim ittifakında ortak oylar nasıl hesaplanacak

2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 10:02..
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Seçim ittifakında ortak oylar nasıl hesaplanacak

Seçim ittifakında ortak oylar nasıl hesaplanacak

Meclis'ten geçen kanun teklifinin en çok merak edilen maddesi, 18. madde oldu.

Bu maddede, ittifak içerisinde iki partiye birden verilen oyların nasıl hesaplanacağı ifade ediliyor.

İTTİFAK İÇERİSİNDEKİ 2 PARTİYE OY VERİLİRSE...

Maddedeki yer alan formüle göre; Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak.

AK Parti ve MHP'ye aynı anda oy verilmesi durumunda, oy geçersiz sayılmayacak ve tek bir oy olarak sayılacak.

Yani bir kişinin iki oy vermesi mümkün değil.

Peki iki partiye oy verilmesi durumunda bu oylar nasıl dağıtılacak?

Bu konuda formül oldukça basit.

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak VİDEO

RAKAMLARLA ANLATIM

Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin.

Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak.

Bu formüle göre; 200 bin oy alan AK Parti'ye, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek.

OY DAĞILIMININ SONUCU

Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin oyu olacak.

Bu formülün ayrıntılarını, CNN Türk canlı yayınında Mustafa Şentop anlattı:

MADDE 18

"18. Madde ile 2839 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir. Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir."

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