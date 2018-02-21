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Seçim ittifakının detayları

AK Parti ile MHP'nin seçim ittifakı için hazırladığı kanun teklifi Meclis Başkanlığına verildi. İttifakın detayları da ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 16:42..
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Seçim ittifakının detayları

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı" olarak adını koyduğu AK Parti-MHP ittifakında somut adımlar atılmaya devam ediyor.

Partilerin ortaklaşa hazırladığı kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına teslim edildi. Ardından iki partinin temsilcileri bir basın toplantısı düzenledi ve ittifakın detaylarını açıkladı.

PUSULADA NASIL YER ALACAK?

-Hazırlanan teklife göre; oy pusulasında isteyen partiler ortak logo ve adla aynı sütun içerisinde yer alabilecek.

-İsteyen partiler ise ittifak oluşturmalarına rağmen ayrı sütunlarda da yer alabilecek.

-İttifak sütunu içerisinde bulunan partilere basılan "EVET" mühürleri o partinin Meclis'e girdikten sonra alacağı vekil sayısını belirleyecek.

-İttifak içerisindeki birden fazla partiye "EVET" oyu verilmesi halinde ittifak partilerinin Meclis'e girecek olan vekil sayısı ittifak partilerinin toplamda aldığı oy oranına göre belirlenecek.

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Seçim ittifakının detayları

SEÇİM BARAJINDA İTTİFAKIN ALDIĞI OYA BAKILACAK

-Teklife göre ittifak yüzde 10 barajını geçerse, ittifakın içerisindeki tüm partiler Meclis'e girecek. Buna göre yüzde 10 altında oy alan bir parti ittifaka girerek Meclis'e girme şansı bulacak.

BAŞKA PARTİDEN ADAY OLUNABİLECEK

-Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilecek.

İttifak teklifi TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu VİDEO

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