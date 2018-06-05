Seçim sandıkları Almanya'ya ulaştı

Almanya'nın Köln kentine ulaşan 21 adet sandık, parti temsilcileri ve Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes tarafından havalimanında teslim alındı.

60 ÜLKEDE OY KULLANILACAK

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 olarak uygulanacak, aynı ülke içinde oy kullanma gün ve saatleri aynı olacak.

ALMANYA'DA 13 TEMSİLCİLİK VAR

Seçmenler Almanya'da 13, ABD'de 7, Fransa'da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan'da dörder, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran ve Kazakistan'da ise üçer temsilcilikte oy verilebilecek.

İLK OY 7 HAZİRAN'DA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların, toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran Perşembe'den itibaren günün 24 saati oy kullanabileceğini açıklamıştı. Buna göre oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Ülkelerde oy kullanma tarih ve süreleri:

- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran

- Avustralya: 9-17 Haziran

- Danimarka: 9-19 Haziran

- Norveç: 14-19 Haziran

- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran

- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran

- İngiltere: 16-19 Haziran

- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran

- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran