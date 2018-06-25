Seçim sandıklarının dönüş güzergahında PKK tuzağı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde seçimlerin güven ve huzur ortamı içerisinde icra edilmesi, vatandaşların özgür iradelerini sandığa yansıtabilmesi amacıyla tedbir alındığı vurgulandı.

"200 KG PATLAYICI İMHA EDİLDİ"

Söz konusu tedbirler çerçevesinde Başkale ilçesi Ortayazı Mahallesi yol ayrımına bölücü terör örgütünce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mutfak tüpleri kullanılarak 200 kilogram patlayıcıyla hazırlanan ve seçim sandıklarının dönüş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneği, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilirken, patlama sonucu düzeneğin kurulduğu karayolunda büyük çapta hasar meydana gelmiştir."





Açıklamada, bölgede, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği kaydedildi.