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Seçim sonrasında Almanya ve NATO'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı seçimerinin ardındadan dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları geliyor. Almanya adına hükümet sözcüsü seçim sonrası ilk teması gerçekelştirdi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 13:16..
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24 Haziran seçimlerinden galibiyetle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülke lideri tarafından seçim zaferi nedeniyle tebrik edildi. Almanya'dan ise hükümet adına ilk tepki geldi.

BERLİN'DEN YAPICI MESAJ

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise federal hükümet ve gelecek Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inandıklarını söyledi. Seibart ayrıca sonuçlarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Seibart, Başbakan Angela Merkel'in de uygun bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edeceğini vurguladı.

NATO'DAN TEBRİK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye'nin NATO ittifakı için önemli bir ülke olduğunu ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi ve seçime yüksek katılım nedeniyle tebrik edeceğini açıkladı.

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