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Seçim sonuçları açıklandı, dolar geriledi

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte güne düşüşle başlayan dolar/TL, 4,5868'e kadar geriledi ve saat 00.45 itibarıyla 4,59-4,60 arasında dengelendi.

AA | 25.06.2018 - 01:20..
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Geçen haftayı ABD piyasalarının kapanışında 4,6810 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, böylece yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti.

DOLAR DÜŞÜŞTE

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,5 azalışla 5,3710'dan, sterlin/TL de yüzde 1,6 düşüşle 6,1070'ten işlem görüyor.

TL'DE DEĞER ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından yatırımcıların Asya piyasalarında Türk lirası varlıklara ilgisinin yüksek olduğu görülüyor.

Analistler, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının Türk lirası varlıkların güçlenmesine neden olduğunu belirterek, yurt içi piyasalar açıldığında döviz kurlarındaki düşüşün ivme kazanabileceğini ifade etti.

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