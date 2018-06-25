Seçim sonuçları Avusturya'yı üzdü

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlanan erken seçimlere ilişkin olarak, Viyana'nın, Türkiye'yi AB'ye üye olabilecek bir aday olarak görmediğini söyledi.

"TÜRKİYE AB ÜYE ADAYI DEĞİLDİR"

Kneissl, AB Konseyi toplantısı için gittiği Lüksemburg'da gazetecilere verdiği demeçte, "Avusturya'ya göre, Türkiye AB üye adayı değildir" dedi.

Diğer taraftan Kneissl, "Türkiye ile stratejik ortak olma ihtimallerinin olduğunu" söyledi.

Daha önce İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ise seçimlerin ardından Türkiye'nin, ülkeyi AB ile yakınlaştıracak bir gelişim yoluna girmesini umduklarını söylemişti.