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Kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak

YSK Başkanı Güven, olağanüstü bir durum olmazsa kesin seçim sonuçlarını bugün saat 17.00'da açıklayacaklarını bildirdi.

REUTERS | 04.07.2018 - 09:48..
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran'da yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, milletvekili seçimleri için bazı illerde partiler il ve ilçe seçim kurullarına itirazlar yapmıştı.

Kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak

İTİRAZLAR İÇİN BUGÜN SON GÜN

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK binasına gelişte gazetecilerin seçimlerin kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorması üzerine bugün itirazlar için son gün olduğunu hatırlatarak, "Olağanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00'den sonra kesin seçim sonuçlarını açıklarız." dedi.

YSK'nın kesin sonuçları bugün açıklaması durumunda TBMM Genel Kurulu yeni milletvekillerinin yemin töreni için üç gün sonra toplanacak.

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