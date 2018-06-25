Seçim sonuçları dünya basınında

Dünyanın dört bir yanında basın, Türkiye'deki seçim sonuçlarını yakından takip etti. ABD'den Avrupa'ya her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nı zaferi vardı. Ancak bazı gazeteler Erdoğan'ın galibiyetini kabullenmekte güçlük çekti.

ABD: SADECE TÜRKİYE’DE HİSSEDİLMEYECEK

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Türkiye’nin seçimini internet sitesinin manşetinden duyurdu.

Başlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın galibiyet konuşması üzerinden veren CNN, “Resmi olmayan sonuçlar, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 15 yıllık iktidar süresini uzatacak” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın siyasi hakimiyetine yönelik en ciddi güçlüğü aştığının belirtildiği haberde, “sonuç Erdoğan’ın en yakın rakibi Muharrem İnce ve Cumhuriyet Halk Partisi için darbe” yorumunda bulundu.

Associated Press haber ajansı “Türkiye’nin görevdeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kritik seçimlerde galibiyetini ilan etti” yazdı. Ana muhalefet partisinin sonuçların tam olarak açıklanmadığını savunarak, seçimin ikinci tura kaldığı yönündeki iddiasını aktaran AP, HDP'nin de barajı aşması ile büyük mutluluk yaşadı.

İNGİLTERE: EN BÜYÜK ZORLUĞU AŞTI

BBC, seçimi internet sitesinin manşetine taşıdı. Açılan sandıklarla birlikte değişen oy oranlarını takipçilerine aktaran BBC, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zafer konuşmasını başlığa taşıdı.

BBC, “Erdoğan yüzde 53 oy aldı, en yakın rakibi Muharrem ince yüzde 31’de kaldı” ifadesine yer verirken, muhalefetin “sonucu ilan etmek için çok erken” iddiasını da sayfalarına taşıdı.

Guardian gazetesinin dijital platformu son gelişmeleri “Erdoğan zafer ilan etti fakat muhalefet henüz yenilgiyi kabul etmedi” başlığıyla duyurdu. Muhalefeti oy sayımının sürdüğü iddiasıyla mağlubiyeti kabul etmediğini aktaran Guardian, Erdoğan’ın İstanbul’da yaptığı konuşmaya sayfalarında yer verirken, HDP’nin yüzde 10 barajını aşarak Parlamento’ya girmeye hak kazandığını yazdı.

Dünyanın en önemli haber ajanslarından Reuters da gelişmeleri “Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde zafer ilan etti” ifadesiyle duyurdu. Reuters, “Erdoğan 15 yıllık yönetimine yönelik en büyük seçim meydan okumasının üstesinden geldi” yazdı.

ALMANYA: TARİHİ OYLAMA EBEDİ GALİBİYET

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Türkçe baskısında anbean aktardığı gelişmeleri İngilizce baskısıyla da tüm dünyaya duyurdu. DW, Türk seçmenlerin ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimi ile meclis seçimine aynı anda gittiğini belirterek “tarihi oylama” yorumunda bulundu.

Spiegel Online manşetten verdiği haberine “Ebedi Galip” başlığını atarak, “Kazanan yine Erdoğan. Türkler bu sonuçla güçlü bir lider istediklerine karar verdi” yazdı.

FRANSA: ERDOĞAN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

France24 ise “Türkiye, oldukça önemli olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarını dört gözle takip ediyor” ifadeleri ile seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdi. İlk oranlara yer vermeyen France 24, seçime dair detaylara yer vererek, sosyal medyada yayınlanan bazı paylaşımlarını haberine taşıdı.

Fransız BFMTV “Türkiye’de Seçimler: Sandıkların yüzde 25’ini açıldı. Erdoğan liderliğini sürdürüyor” başlıklı haberin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapılan seçimlerde yüzde 58.5 oranında liderliğini sürdürdüğünü ifade etti.

RUSYA: ERDOĞAN LİDERLİĞİNİ KORUDU

Focus Online sitesi de haberine “Seçim zaferi hemen hemen kesin” başlığı attı. Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “demokratik bir devrimden bahsettiğini” yazarken, “Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını ilan etti bile” yazdı.

TASS haber ajansı, Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerinin 2016 darbe girişiminden sonra ilk defa yapılmasını ön plana çıkararak, alınan sonuçların Erdoğan’ın zaferle çıktığına işaret ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 55 ile önde gittiğine işaret ederek, ana muhalefet partisinin yüzde 30’larda kaldığını yazdı. RİA haber ajansı seçimlerde alınan sonuçları yorum yapmadan sadece istatistik olarak vermeyi tercih etti.

RİA, “İktidardaki Erdoğan, yüzde 52.5 ile seçimi kazandı. Ana muhalefet ise yüzde 30 seviyelerinde” bilgisini paylaştı. Sputnik yayın kuruluşu Türkçe sayfasından seçimleri en sıkı takip eden yayın organları arasındaydı. Sputnik’in uluslararası baskısı ise sonuçları tüm dünyaya duyurdu. Erdoğan’ın seçimleri kazandığını ve halka geleceğe odaklanma çağrısı yaptığını aktaran Sputnik, Erdoğan’ın 2003-2014 arasında Başbakan, 2014’ten bu yana ise Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığını hatırlattı.