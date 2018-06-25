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Seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla yurt genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı coşkuyla kutlandı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 00:46..
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Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin açıklanmasıyla onlarca kişi meydanlara inerek Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

DAVUL ZURNALARLA KUTLANIYOR

Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile sokaklara dökülen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde kutlamalarını yapmaya devam ediyor.

Havai fişek gösterilerinin de düzenlendiği kutlamada vatandaşlar bayrak ve flama sallayarak sevinçlerini birlikte paylaşıyor.

Seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor VİDEO

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