Seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor

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Cumhurbaşkanı Ankara'ya geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Sarıyer'de küçük bir çocuğun yaralanmasından sonra İstanbul'dan Ankara'ya gecikmeli olarak hareket edecek ve Genel Merkez'de balkon konuşması yapacak.