Seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin açıklanmasıyla onlarca kişi meydanlara inerek Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
DAVUL ZURNALARLA KUTLANIYOR
Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile sokaklara dökülen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde kutlamalarını yapmaya devam ediyor.
Havai fişek gösterilerinin de düzenlendiği kutlamada vatandaşlar bayrak ve flama sallayarak sevinçlerini birlikte paylaşıyor.
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