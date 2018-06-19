Seçime 5 gün kala anketlerde son durum

Türkiye seçim haftasına girdi. 24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek.

Kamuoyu araştırma şirketleri de, siyasi partiler gibi çalışmalarına hız verdi. Son olarak Sonar ve Konda anket sonuçlarını açıkladı.

SONAR ANKETİNDE SEÇİM 2. TURA KALIYOR

Sonar anketine göre, bugün seçim olsa AK Parti yüzde 42.2, CHP 28.2, MHP 7.1 oy alıyor, HDP ise yüzde 10 alarak yüzde 9.2 olan İYİ Parti'yi geçiyor.

Saadet Partisi yüzde 2.1, Vatan Partisi ise yüzde 0,5 oy alıyor.

Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı yüzde 49.3, Millet İttifakı ise yüzde 39.5 oy oranına sahip oluyor ve seçim 2. tura kalıyor.

KONDA ANKETİNDE CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 54

Konda'nın anketinde ise AK Parti-MHP ittifakı (Cumhur İttifakı) yüzde 54 ile ilk turda kazanıyor. CHP, İYİ Parti ve SP'nin oylarının toplamı ise yüzde 31.5 oluyor.