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Seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu

Sandıklar henüz kapanmadı ama bazı sonuçlar belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun kaybı ortada...

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 17:00..
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Seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri olduğu günden beri genel, yerel, referandum ne varsa hepsini kaybetti. Ancak bu sefer başka kaybetti.

KENDİ CESARET EDEMEDİ, İNCE'Yİ ÖNE SÜRDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu, kendince bir taktik geliştirdi. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı giriştiği hiçbir seçimi kazanamayınca CHP'de genel başkan olarak kalmayı garantilemek isteyen Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi öne sürmüştü.

Seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu

KOLTUK SEVDASIYLA İNCE'YE OYNADI

İnce, Kılıçdaroğlu'na karşı CHP liderliği için 2 kez aday olmuş, ikisinde de Kılıçdaroğlu'na yakın delegelerin oyları sayesinde CHP'de genel başkan değişememişti. Kılıçdaroğlu, geliştirdiği son taktikle Muharrem İnce'yi, Erdoğan'ın karşısında harcamaya kalkıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İNCE HESABI

Kılıçdaroğlu'nun hesabına göre; Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı kaybedince CHP genel başkanlığına aday olmayı bırakacaktı. Çünkü İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısına 'kaybetmiş biri' olarak çıkamayacak, otomatik olarak siyaset sahnesinden çekilecekti.

İnce: Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş VİDEO

İNCE, KENDİNİ İSPATLADI

Kılıçdaroğlu'nun kendine göre yaptığı bu hesap tutmadı çünkü Muharrem İnce, 24 Haziran'a kadar olan performansıyla Kılıçdaroğlu'nu şimdiden geride bıraktı.

Kılıçdaroğlu 24 Haziran'ın ilk kaybedeni oldu. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olamasa da, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebileceğini ispatlamış oldu.

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