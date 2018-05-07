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Seçimler öncesi Almanya'dan CHP'ye ziyaret

Siyasi partiler 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, 7 Haziran öncesinde yaşanan gelişmeler tekrarlanıyor.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 10:07..
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Seçimler öncesi Almanya'dan CHP'ye ziyaret

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak tarihi seçimlere hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bu kez kaybetmek istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kirli hesaplarla ittifak yaptı.

Türkiye'deki seçim sürecine partilerden önce dahil olan Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propaganda çalışmalarına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Almanya'nın bu açıklamasından sonra muhalefet partileri ülkedeki çalışmalarına hız verdi.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yaşananların ardından Almanya'nın Avrupa ile ilişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'ye gelme kararı aldı.

CHP ZİYARETİ

Roth, ziyareti kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Seçimler öncesi Almanya'dan CHP'ye ziyaret

SARI ÇORAPLI BAKAN

7 Haziran'da yapılan seçimlerin hemen öncesinde de Türkiye'ye gelen Alman Bakan, yine Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

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