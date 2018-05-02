Seçimlerde kasıtlı suçtan tutuklananlar oy kullanamayacak

Cumhurbaşkanı seçiminde, taksirli suçlardan hükümlü olanlar, tutuklu bulunanlar gibi durumlarda olanlardan kimlerin oy kullanıp kullanamayacaklarına ilişkin kararı yayımladı.

KİMLER OY KULLANAMAYACAK?

YSK, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ceza infaz kurumunda iken firar edenler dahil oy kullanamayacak.

Kasıtlı suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler oy kullanamayacak.

BİRÇOK KİŞİYE OY KULLANMA HAKKI VERİLDİ

Ceza infaz kurumunda bulunan seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar oy kullanabilecek.

Seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yer almayan seçmenler, ceza infaz kurumu yönetimi aracılığı ile ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat etmeleri halinde, kesinleşen seçmen kütüklerinde kayıtlı olmaları şartıyla tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesine dahil edilecek.

SEÇİM EĞER İKİNCİ TURA KALIRSA;

21 Haziran 2018 Perşembe günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 6 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar yeni kurulan ceza infaz kurumunda bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar için de tutuklu seçmen listesi oluşturulacak.

YSK'nin seçim takvimine göre, 21 Haziran 2018 Perşembe günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 6 Temmuz 2018 Cuma günü itibarıyla kesinleşecek olan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinde kayıtlı bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar, ceza infaz kurumunun bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabilecek.

Kişilerin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak uygulanması gereken hak yoksunluklarına ilişkin mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte ceza infaz kurumuna henüz alınmayan veya ceza infaz kurumuna alındıktan sonra koşullu olarak salıverilen ya da denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak suretiyle salıverilen ancak hak ederek salıverilme süresi dolmayan hükümlüler ile mahkemesince uzun süreli de olsa hapis cezası ertelenen veya cezası infaz edilmekte iken hastalığından dolayı cezasının infazı geri bırakılan hükümlüler, ceza infaz kurumunda bulunmamaları nedeniyle bu süre içinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanabilecek.

471. MADDE DEVREYE GİRECEK

721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır" hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlü, kısıtlılık hali aynı kanunun 471. maddesindeki "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar" hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona ereceğinden bu süre içinde yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.