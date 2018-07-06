Seçkin Özdemir-Demet Özdemir çifti evliliğe hazır

Oyuncu Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir henüz 1 aydır aşk yaşamalarına rağmen ilişkiyi oldukça ilerletti. Bebek'te görüntülenen çifte gazeteciler evlilik iddialarını sordu.

"SÜRPRİZ NİKAH DOĞRU MU"

Seçkin Özdemir, “Sürpriz bir nikahla evleneceğiniz konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna şu cevabı verdi: "Kafalarımız uyuşuyor. Soyadlarımız da aynı. Şu an çok mutluyuz. Evliliğe kapımız açık, düşünüyoruz. Ama biraz erken. Daha ailelerimiz tanışacak."

"SOYADLARIMIZ DA AYNI"

Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir “Soyadlarımız da aynı” diyerek espri yaptı.