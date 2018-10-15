Seçkin Piriler aşk orucunu bozdu

Ambalajı üzerinde sağlık ve tanımlama işareti bulunmayan paketlenmemiş et ürünlerinin, doku ve organ bozukluklarına neden olabileceği belirtildi.

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Doğal görünümlü kış makyajı

Soğuk kış günlerini karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde ise değişen mevsime adapte olmak, hem cildimiz hem de uygulayacağımız makyaj açısından çok önemli.