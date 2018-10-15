Seçkin Piriler aşk orucunu bozdu

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin kendisini Kıvılcım Ural ile aldatması sonucunda 6 yıllık evliliğini 2016'da bitiren Seçkin Piriler, aşkla barıştı.
Eski manken, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlenceydi. Seçkin Piriler, mekandan Sefa Özdemir adlı iş adamıyla el ele çıktı. Ancak ikili, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.
"NEREYE GİDİYORSUN AŞKIM"
Seçkin Piriler, sevgilisini bırakıp mekana geri kaçtı. Sefa Özdemir de "Nereye kaçıyorsun aşkım? Zaten çektiler" diye Seçkin Piriler'in arkasından bağırdı. Bunun üzerine Sefa Özdemir Porsche marka aracıyla Beşiktaş'a geçti.
Kaçış planı tutmayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi eski manken, sevgilisinin aracına binmekten vazgeçip taksiye döndü.