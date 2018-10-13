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Seçmeli derste Çerkezce öğreniyorlar

Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda yer alan Çerkezce’nin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Çorum'daki bir ortaokulda açılan sınıfta 12 öğrenci, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma yazma öğreniyor.

AA | 13.10.2018 - 09:48..
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından (UNESCO) yayımlanan ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda yer alan Çerkezce’nin (Adiğece) unutulmaması amacıyla Çorum'daki bir ortaokulda açılan sınıfta 12 öğrenciye, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma yazma öğretiliyor.

SEÇMELİ DERS OLARAK OKUTULUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2012 yılında ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ kapsamında Çerkezce ve Abazaca'nın okullarda seçmeli ders olarak okutulabileceği kararının ardından Çorum'da Çerkezce sınıfı açıldı.

Seçmeli derste Çerkezce öğreniyorlar

HAFTADA İKİ SAAT DERS

Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin girişimleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle Gazipaşa Ortaokulu’nda açılan sınıfta 12 öğrenci haftada iki saat Çerkezce dersi görüyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Çerkezce kursunu bitirerek usta öğreticilik belgesi alan bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Bingöl tarafından verilen derslerde, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma ve yazma öğretiliyor.

Mehmet Bingöl, Çerkezce ve Abazaca’nın Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2012 yılında müfredat programına eklendiğini hatırlatarak, Çorum'da uzun yıllardır Çerkezce seçmeli dersinin okutulması için çaba gösterildiğini söyledi.

Seçmeli derste Çerkezce öğreniyorlar


ÖĞRETMEN SORUNU

Bu yıl ilk kez Çerkezce seçmeli dersinin okutulmasının sağlandığını söyleyen Mehmet Bingöl, "Düzce ve Kayseri'deki üniversitelerde birkaç yıl önce açılan Çerkez dili ve edebiyatı bölümleri henüz mezun vermediği için öğretmen sorunu bulunuyordu. Ben de Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Çerkezce kursuna giderek usta öğretici belgesi aldım. Çerkezce dersini okutabilecek yeterliliğe sahip olunca ilk kez bu yıl sınıfımızı açabildik. Üniversitelerden mezunlarımız yetişene kadar görevimizi devam ettireceğiz" dedi.

Seçmeli derste Çerkezce öğreniyorlar


"BU DİLİN KAYBOLMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Dünyada Çerkez nüfusunun en yoğun yaşadığı yerin Türkiye olduğuna dikkati çeken Mehmet Bingöl, "Türkiye'deki Çerkezlerin nüfusu, ana vatanları Kafkasya'da yaşayanlardan çok daha fazla. Biz de bu kadim ve eski dilin bu topraklarda kaybolmaması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Umarım buradaki ilk bir örnek olur ve ilerleyen dönemlerde daha fazla sınıf ve öğrenci bu dersi seçer" diye konuştu.

Seçmeli derste Çerkezce öğreniyorlar


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