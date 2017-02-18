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Seçmen listeleri askıya çıktı

16 Nisan’da yapılacak referandum için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 26 Şubat’a kadar askıda kalacak.

18.02.2017 - 12:42
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YSK’nın anayasa değişikliğinin 16 Nisan’da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre, seçmen listeleri bugün askıya çıkarıldı. Seçmen listelerinin 26 Şubat’a kadar askıda kalacağı belirtildi. Muhsin Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Aydın Yaşar ise konuya ilişkin seçmenleri uyardı.

SEÇMEN LİSTELERİ MUHTARLIKLARDA

Yaşar, seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından vatandaşları uyarmak için yazı hazırladıklarını belirterek, "Çok kısa bir süre askıda kalacağı için herkesin biraz dikkat etmesi, askıya çıkan listeleri kontrol etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran seçmenlerin kendilerini listede kontrol etmeleri çok önemli" açıklamasında bulundu.

26 ŞUBAT'A KADAR LİSTEDE KALACAK

Yaşar, 18-26 Şubat tarihleri arasında muhtarlıkların ve nüfus müdürlüklerinin cumartesi, pazar günleri tam mesai yapacaklarını belirtti.

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