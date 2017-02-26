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Seçmen listeleri için son saatler

Anayasa reformu halkoylaması seçmen listeleri bugün 17:00'da askıdan indirilecek.

26.02.2017 - 11:23
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YSK tarafından anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlanan ve 18 Şubat'ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, bugün saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması uygulaması ile yurt dışı seçmen kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilanı da bugün sona eriyor.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılan itirazlar, 28 Şubat'a kadar karara bağlanacak.

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