Seçmen sorgulama sistemi kullanıma açıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin kesinleştiğini duyurarak, seçmenlerin oy kullanacağı yerleri YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden öğrenebileceğini bildirdi.

E-DEVLET VE YSK SEÇMEN SORGULAMA SİSTEMİNDEN ERİŞEBİLECEK

Sandık sorgulama işlemiyle hangi okulda oy vereceğini görebilecek olan seçmenler, bu bilgilere e-devlet ve YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Seçmenler, oy kullanacağı yerleri 'https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/' adresinden öğrenebilecek.

17 NİSAN'DA OKULLAR TATİL

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunduğu memleketi Sivas’ta, Zara ilçesinde yapımı tamamlanan 100 milyon liralık yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Referandumda birçok öğretmenin görev aldığını belirten Yılmaz, “İtirazların sağlıklı şekilde neticelenebilmesi, okullarımızın düzeninin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için başbakanımızın talimatıyla, 17 Nisan’ı tatil etme kararı aldık” dedi.