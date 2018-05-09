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Seçmen soruları çağrı merkezinde yanıt bulacak

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanırken, seçmen sorularına YSK'nin çağrı merkezini arayarak, yanıt bulabilecek.

AA | 09.05.2018 - 15:45..
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Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hazırlıkları devam ediyor.

Bu kapsamda YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için yurt içinden "444 9 975" yurt dışından "+90 444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, bilgilendirme sağlayabilecekler.

Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağı, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor.

Seçmen soruları çağrı merkezinde yanıt bulacak

SMS VE E-POSTA İLE 2,5 MİLYON SEÇMENE ULAŞILACAK

24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında YSK'nin internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,5 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderilecek.

Mesaj içeriklerinde kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor.

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